Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"

Російська компанія "Волга-Днєпр" - власник арештованого в Канаді вантажного літака Ан-124-100, направила ультиматум канадському уряду, в якому пропонує або вирішити мирним шляхом питання заарештованих літаків, або вона подає в арбітраж, повідомляє Економічна правда.

За даними російського "Інтерфаксу", примірники такого повідомлення були надіслані, зокрема, прем'єр-міністру Канади, а також генерал-губернатору, міністрам фінансів, закордонних справ, юстиції та генеральному прокурору.

Мирний шлях росіяни бачать в контексті положень угоди між СРСР і Канадою про заохочення та взаємний захист інвестицій.

У надісланому офіційному повідомленні, "Волга-Днєпр" інформує Канаду про те, що вважає незаконним "захопленням" вантажного літака Ан-124-100, а також пропонує владі країни врегулювати спір мирним шляхом відповідно до статті 9 угоди між СРСР і Канадою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 20 листопада 1989 року.