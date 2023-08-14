Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Російська компанія "Волга-Днєпр" - власник арештованого в Канаді вантажного літака Ан-124-100, направила ультиматум канадському уряду, в якому пропонує або вирішити мирним шляхом питання заарештованих літаків, або вона подає в арбітраж, повідомляє Економічна правда.
За даними російського "Інтерфаксу", примірники такого повідомлення були надіслані, зокрема, прем'єр-міністру Канади, а також генерал-губернатору, міністрам фінансів, закордонних справ, юстиції та генеральному прокурору.
Мирний шлях росіяни бачать в контексті положень угоди між СРСР і Канадою про заохочення та взаємний захист інвестицій.
У надісланому офіційному повідомленні, "Волга-Днєпр" інформує Канаду про те, що вважає незаконним "захопленням" вантажного літака Ан-124-100, а також пропонує владі країни врегулювати спір мирним шляхом відповідно до статті 9 угоди між СРСР і Канадою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 20 листопада 1989 року.
"Якщо спір не буде врегульовано протягом шести місяців з моменту отримання Канадою повідомлення, то авіакомпанія "Волга-Днєпр" офіційно ініціює арбітражний розгляд", - йдеться в заяві компанії.