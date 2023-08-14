Хунта у Нігері заявила, що переслідуватиме президента за "держзраду"

Військові у Нігері заявили, що притягнуть до відповідальності скинутого ними президента Мохамеда Базума за державну зраду, повідомляє Укрінформ.

"Ватажки перевороту у Нігері, які повалили Мохамеда Базума, заявили ввечері у неділю, що "притягнуть до відповідальності" скинутого президента за "державну зраду" та "підрив безпеки" країни" , - йдеться у повідомленні.

Як заявив полковник Амаду Абдрамане, "уряд Нігеру зібрав... докази для судового переслідування поваленого президента та його місцевих та іноземних спільників за державну зраду та підрив внутрішньої та зовнішньої безпеки Нігеру".

Як повідомлялося, західноафриканські країни блоку ECOWAS мають намір направити парламентський комітет до Нігеру для зустрічі з лідерами перевороту, які захопили владу минулого місяця.

У Нігері група військових заявила про усунення від влади демократично обраного президента Мохамеда Базума. Вони заблокували органи виконавчої влади. Низка європейських держав, серед них і Україна, засудили державний переворот у Республіці Нігер.

При цьому хунта у Нігері погрожує вбити президента, якщо сусідні країни спробують втрутитися.

Лідери держав-учасниць Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS) ухвалили рішення розгорнути свої війська з метою "відновлення конституційного порядку" у Нігері, заявивши водночас про відданість мирному врегулюванню.