У Латвії прем'єр оголосив про відставку

Прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш оголосив, що складе прем’єрські повноваження у зв’язку з коаліційною кризою та офіційно подасть заяву президенту у четвер, повідомляє Європейська правда.

Вранці Каріньш несподівано скликав брифінг та оголосив на ньому, що піде у відставку у зв’язку з коаліційною кризою та подасть президенту відповідну заяву у четвер, а своїй партії пропонує висунути нового кандидата у прем'єри.

Теперішній уряд продовжить функціонувати як тимчасовий до затвердження нового.

Неофіційно обговорюють, що новий уряд може очолити однопартійниця Каріньша з "Нової єдності", теперішня міністерка з питань добробуту Евіка Сіліня.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що обговорює потенційну коаліцію із Союзом зелених та селян і "Прогресивними", але запропонує співпрацювати у новому уряді і теперішнім партнерам – "Національному об'єднанню" та "Об'єднаному списку".

Каріньш тоді сказав, що не планує йти у відставку і розраховує одночасно виконувати прем’єрські обов’язки та вести перемовини про потенційну нову коаліцію.