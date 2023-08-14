Посол у Німеччині проти обмеження дальності Taurus для України

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв порівняв технічні обмеження крилатих ракет Taurus, на яких, за даними ЗМІ, наполягає уряд, із "забороною футболістам бити пенальті", повідомляє Новое время.

"Технічно обмежити зону дії Taurus — те саме, що заборонити футболістам національної збірної виходити на половину поля суперника або забивати пенальті. Які порівняння ви можете придумати? Лише неправильні відповіді" , — заявив він.

11 серпня Der Spiegel повідомив﻿, що уряд Німеччини вивчає можливості надати Україні крилаті ракети Taurus в найближчі місяці. Канцлер Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим. Сам він заперечує свою нерішучість щодо постачання Taurus.