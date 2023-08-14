Forbes: Бельгійські Leopard 1A5 для України мають серйозну недолік

Довелося витратити місяці на переговори, але минулого тижня німецький танкобудівний концерн Rheinmetall оголосив, що переобладнає для України ще 30 законсервованих Leopard 1A5. Це машини, які раніше належали бельгійській компанії OIP Land Systems. Про це у статті для Forbes пише американський військовий кореспондент Девід Акс, повідомляє Дзеркало тижня.

«Ці 40-тонні чотиримісні Leopard 1A5BE є унікальними. Коли в середині 1990-х Бельгія модернізувала 132 з 334 застарілих Leopard 1 1960-х років випуску під новий стандарт A5BE, вона встановила на танки системи управління вогнем SABCA місцевої розробки. В інших країнах Leopard 1A5 зазвичай мають німецьку систему управління вогнем EMES-18» , – пояснює у статті Акс.

Системи EMES-18 та SABCA включають тепловізійні приціли, лазерний далекомір та балістичний комп'ютер. Leopard 1 із системами керування вогнем EMES-18 або SABCA можуть стріляти зі своїх 105-міліметрових нарізних знарядь на ходу на відстань до 3 кілометрів.

Але деталі дуже важливі. Бельгійська армія вважала SABCA набагато кращою за німецький EMES-18. Вона вирішила, що переваги унікального варіанта танка (трохи вищу точність) перевищують витрати, пов'язані з цією унікальністю (вища ціна і менша промислова база).

«Інші армії не погодились із цим переконанням. Коли армія Канади, починаючи з 1996 року, почала модернізацію своїх Leopard 1, оснащених SABCA, вона замінила бельгійську систему управління вогнем... німецькою системою. Зокрема, на ті ж самі EMES-18, які системи SABCA витіснили з бельгійських танків» , – пояснює автор.

Проблема для України полягає в тому, що вона отримує не менше 135 датських та німецьких Leopard 1A5 із системами управління вогнем EMES-18. Цими системами, а також аналогічними до EMES-15, також оснащено близько 85 українських танків Leopard 2.

«Може виявитися, що систему керування вогнем SABCA буде складно підтримувати. Вже є ознаки того, що рідкісні SABCA на тих 50 Leopard 1A5BE, які Rheinmetall отримала від OIP Land Systems, у поганому стані» , – йдеться у статті.

Автор пояснює, що існує причина, через яку Німеччина розраховує передати Україні лише 30 із 50 колишніх бельгійських танків. Технічний персонал планує розібрати 20 машин на запчастини, щоби можна було ремонтувати передані Україні Leopard 1.

Існує велика ймовірність того, що системи управління вогнем стала основною причиною цього канібалізму. Фредді Верслуйс, голова OIP Land Systems, здається, вважає, що системи керування вогнем SABCA навіть не варті того, щоб їх зберігати. На початку цього року він заявив, що будь-який покупець витратить на кожен танк додаткові 350 тисяч євро, щоб замінити системи керування вогнем на бельгійських Leopard 1» , – пише Акс.

Незалежно від того, чи підуть вони у бій з оригінальною системою управління вогнем SABCA або з новими EMES, бельгійські Leopard 1 мають відігравати роль точних, далекобійних стрільців. Питання полягає в тому, наскільки ефективною буде підтримка танків.

У будь-якому разі вогнева міць – це не найбільша проблема українських Leopard 1А5. Набагато велика проблема – це їхня тонка сталева броня, товщина якої досягає всього 70 міліметрів. Цього недостатньо, щоб забезпечити захист від чогось потужнішого, ніж російський великокаліберний кулемет.