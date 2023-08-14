Розвідка: РФ може вдатися до ракетного терору на День Незалежності

Російські окупанти можуть вдатись до обстрілів території України на День Незалежності. Не виключено, що атаки можуть тривати кілька днів. Про це заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"На День Незалежності України агресивна Росія, звісно, може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль" , - сказав він.

При цьому Скібіцький не думає, що це може здивувати когось з українців.

За його словами, у таких обставинах рекомендації залишаються ті самі, які діють протягом всього часу повномасштабної війни: чуєш тривогу - йди в укриття.

При цьому він наголосив, що День Незалежності - це найголовніше державне свято. Адже на незалежність боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває й зараз. Скібіцький додав, що це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу.