У Київській та ще кількох областях оголошено пожежну небезпеку

Українській гідрометцентр попередив про пожежну небезпеку в Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Волинській областях та в Криму, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Повідомляється, що 14-17 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській області та в Криму, 16-17 серпня - в Тернопільській та Рівненській областях, 17 серпня - у Хмельницькій та Волинській областях.