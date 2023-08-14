ОВА: Росіяни обстріляли село на Харківщині, загинув мирний житель

Російські окупанти й далі обстрілюють населені пункти Харківської області, 14 серпня вони вгатили по селищу Козача Лопань, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Унаслідок ворожого обстрілу в селищі Козача Лопань загинув 50-річний чоловік. Ще двоє людей, за даними медиків, дістали травми. Постраждалі доставлені до медичних закладів" , – ідеться в повідомленні.

Також загарбники обстріляли село Подоли Куп'янського району. Там постраждали чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу.

Крім цього, уранці в Ізюмі в лікарню з мінно-вибуховою травмою доправлено 42-річну жінку. Вона дістала поранення під час обстрілу приблизно о 1.00. Також було пошкоджено її будинок.