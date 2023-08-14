Гутцайт: Україна виступатиме на Олімпіаді навіть за участі спортсменів РФ

Україна готова брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного літа, навіть якщо там будуть спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт в інтерв'ю Kyodo News.

Раніше Україна думала над відмовою від участі, якщо російським та білоруським спортсменам дозволять змагатися навіть під нейтральним прапором.

У січні Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне можливість дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися до міжнародних змагань за певних умов, у тому числі виступати як нейтральні спортсмени.

Втім Гутцайт заявив, що Україна готова брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного літа, навіть якщо там будуть спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором.

"Ми не звертаємо уваги на цих спортсменів, тому що для нас взагалі незрозуміло, хто ці спортсмени, тому що (вони) під нейтральним прапором".

"Нашим спортсменам потрібно бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на відкритті, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб усі у світі бачили, що Україна є, була і буде".

"Якщо Російська федерація і Білоруська федерація будуть виступати під своїм прапором – ми не будемо брати участь у цій Олімпіаді".

Гутцайт додав, що з початку війни в лютому минулого року вже загинуло 340 українських спортсменів і тренерів, а 343 спортивні об'єкти були частково або повністю зруйновані.

"Наші спортсмени не можуть готуватися спокійно. Важко психологічно. Немає такого спортсмена, у якого б не загинув колега, або друзі, або родичі, або батьки, або члени команди".