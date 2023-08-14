Абсолютне нерозуміння війни: Подоляк звернувся до незадоволених контрнаступом

Завдання українських Збройних Сил полягає не в організації масштабних боїв за кожний населений пункт на шляху до кордонів 1991 року, а в системному знищенні спроможності армії російських загарбників, повідомляє Ділова столиця.

Про це на своїй Twitter-сторінці повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Іще раз про базове… Будь-які заяви про те, що Україна недостатньо швидко просувається на полі бою чи повертає замало територій, є не лише проявом дивного морального стану авторів, а й демонстрацією абсолютного нерозуміння війни, її етапів. Завдання українських Збройних Сил полягає не в організації масштабних боїв за кожний населений пункт на шляху до кордонів 1991 року, а в системному знищенні спроможності армії противника: її логістики, технічного потенціалу, офіцерського та особового складу. І з цим завданням українські захисники сьогодні справляються стовідсотково", — пише він.

За словами Подоляка, "далі все буде, як потрібно Україні".

Нагадаємо, 12 серпня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Сили оборони мають успіхи у Запорізькій області. Наступ ЗСУ погіршує російську оборону, тому окупантам доводиться передислоковуватися.