Кулеба: Ізраїль пообіцяв не скасовувати медстрахування українських біженців
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українських біженців, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.
"Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі збережеться, проблема буде вирішена найближчим часом".
Кулеба подякував ізраїльському колезі.
Що передувало:
- Нещодавно ізраїльський уряд вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України.
- Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитися від цього кроку.