В Уряді затвердили нові норми будівництва укриттів: що потрібно знати

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило нові будівельні норми (ДБН) щодо споруд цивільного захисту — вони набирають чинності з 1 листопада 2023 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Так, документ встановлює чіткі вимоги до проєктування та будівництва нових захисних споруд, а також реконструкції та капітального ремонту наявних.

Згідно з цими нормами в житлових і громадських спорудах, у тому числі школах, садочках та лікарнях, мають будуватись захисні укриття та споруди подвійного призначення, призначені для захисту населення від небезпек, що можуть виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів.

Затверджений проєкт ДБН передбачає, що всі захисні споруди мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. За неможливості облаштувати пандус, рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.

Також там повинні бути облаштовані системи візуальної та тактильної навігації, контрастне маркування на сходах та порогах.

При будівництві нового укриття обов’язковим є облаштування мінімум одного туалету, який розрахований на людей на візках. Таке приміщення має розраховуватися на кожні 200 осіб.

Ознайомитись із проєктом ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту", які затверджено, можна за посиланням.

Протягом місяця нові норми будуть зареєстровані в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, а їх контрольний примірник буде доступний у вільному безоплатному доступі для використання під час проєктування.