США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги

Сполучені Штати Америки в понеділок оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів, повідомляє Європейська правда.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що новий пакет військової допомоги Україні надається за механізмом Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю з американських запасів.

До пакета увійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування, уточнив Блінкен.

Доповнено 17:55. У Пентагоні пізніше уточнили, що до нового пакета допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для систем Patriot та HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, а також 120-мм танкові боєприпаси;

ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та інші;

37 тактичних транспортних засобів для перевезення обладнання, 58 причепів для водної техніки;

понад 12 мільйонів патронів для стрілецької зброї;

обладнання й системи для розмінування, снаряди для розчищення перешкод і запчастини для ремонту техніки.

Держсекретар США додав, що військова підтримка України триватиме доти, доки Росія не припинить війну, забравши війська з української території та припинивши жорстокі напади.

Останній пакет допомоги від США став початком використання 6,2 мільярда доларів, які "з’явилися" після виявлення переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.

До попереднього пакета на 400 мільйонів доларів, оголошеного в кінці липня, увійшли боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і комплексів HIMARS та зенітні комплекси Stinger.

Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже наближається до 44 мільярдів доларів.