Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували

Митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебедя) у понеділок невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та прооперували, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив адвокат Павла Микита Чекман.

"Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання".

7 серпня за митрополита Павла, якого підозрюють у підтримці війни, внесли заставу 33 мільйони гривень і він вийшов із СІЗО. Адвокат розповів, що гроші на заставу дали більше 1000 людей.

Служба безпеки України запевнила, що звільнення митрополита УПЦ МП Павла з-під варти не становить загрози: зміна запобіжного заходу не дає йому свободи пересування і не вплине на справедливий розгляд справи.

На Павла наклали низку зобов’язань:

носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

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