Кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії зросла до 25, ще 8 людей шукають

У зоні зсуву ґрунту в курортному грузинському селищі Шові знайшли тіло ще одного загиблого: кількість загиблих унаслідок стихії зросла до 25-и, повідомляє Європейська правда.

Про це Interpress news повідомили у МВС Грузії.

Наразі в зоні стихії в Шові шукають ще 8 осіб, яких вважають зниклими безвісти.

Зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.

11 серпня стало відомо, що кількість загиблих у Шові збільшилася до 24.

Одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.