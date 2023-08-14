ОГП: Війська РФ атакували Херсонську область, є постраждалі
Російські загарбники в черговий раз атакували Херсон та область. В результаті обстрілу отримали поранення чотири особи, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення Офісу генпрокурора в Facebook.
Сьогодні збройні сили РФ вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсона та населені пункти області.
Вдень окупанти поцілили у приватні будинки внаслідок чого постраждало четверо осіб, двох з яких госпіталізовано.
Крім того, в результаті атаки пошкоджено будинки, господарські споруди.
Обстріли Херсонської області
У неділю, 13 серпня, окупанти активізували обстріли Херсона та області. Загарбники з артилерії та РСЗВ вдарили по приватних будинках, багатоповерхівках та двічі атакували територію лікарні дронами.
Через ворожі обстріли частина Херсона залишилася без світла.