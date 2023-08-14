ОГП: Війська РФ атакували Херсонську область, є постраждалі

Російські загарбники в черговий раз атакували Херсон та область. В результаті обстрілу отримали поранення чотири особи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Офісу генпрокурора в Facebook.

Сьогодні збройні сили РФ вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсона та населені пункти області.

Вдень окупанти поцілили у приватні будинки внаслідок чого постраждало четверо осіб, двох з яких госпіталізовано.

Крім того, в результаті атаки пошкоджено будинки, господарські споруди.

Обстріли Херсонської області

У неділю, 13 серпня, окупанти активізували обстріли Херсона та області. Загарбники з артилерії та РСЗВ вдарили по приватних будинках, багатоповерхівках та двічі атакували територію лікарні дронами.

Через ворожі обстріли частина Херсона залишилася без світла.