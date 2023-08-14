Колишній нардеп від проросійської партії ОПЗЖ Ілля Кива звинуватив поляків у знищенні українців у ході війни, яку проти нашої країни веде Росія, повідомляє Ділова столиця.

Про це Кива заявив в ефірі ток-шоу на російському пропагандистському "Першому каналі".

За його словами, Івано-Франківськ та Тернопіль нібито "нанесені на карти" якоїсь "нової Польщі".

"На жаль, українцям (потрібно — "ДС") би усвідомити, що на сьогодні їхній справжній ворог — це поляк, це католицька церква, яка знищує український народ. Який знищує український народ, який є частиною "російської цивілізації", і знищує православ'я " , — сказав Кива.

Він також заявив про "трагедію українського народу".

"Але сьогодні їх (українців — "ДС") одурманено. І у нас (росіян — "ДС") є можливість донести правду, звільнити, зміцнитися і далі, я думаю, розширювати кордони Російської імперії" , — видав український екснардеп родом із Полтави.

Ловите наркомана!!! ????????Сцуко, что оно курит??? Скажите ему уже ему кто-нибудь, откуда бомбят Украину... Хотя, нет, не поймёт.???????????? pic.twitter.com/fpWWNP3I5h — жесть доброй воли (@postolachka71) August 14, 2023

У Twitter зазначили очевидний факт: на голови українців летять саме російські бомби.

"Ловіть наркомана! С*ка, що воно курить? Скажіть йому вже йому хто-небудь, звідки бомбять Україну... Хоча, ні, не зрозуміє" , — переконані в Мережі.

Нагадаємо, у червні Ілля Кива заявляв, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов мертвий, проте його "оцифрували" та "оживили".