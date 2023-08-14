Німеччина планує виділяти Україні по 5 млрд євро допомоги щорічно

Міністри фінансів України та Німеччини - Сергій Марченко та Крістіан Лінднер - підписали меморандум про співпрацю між двома країнами, який розширить можливості допомоги бюджету України у майбутньому, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу за підсумками пресконференції міністрів у Києві.

Меморандум передбачає надання німецькою стороною консультативної підтримки українській стороні, зокрема, у напрямах митної політики, моніторингу фінансових ринків, управління державними інвестиціями, приватизації державних підприємств.

«Я хочу подякувати міністру фінансів Німеччини Крістіану Лінднеру, справжньому другу України, який в складні часи дуже нам допоміг і допомагає зараз. <...> Хочу подякувати за його персональні рішення і вклад у бюджет України й військову допомогу. Ми підписали сьогодні меморандум, який дозволить іще більше розширити підтримку України», - сказав Марченко.

Міністр фінансів Німеччини висловив упевненість, що його країна й надалі підтримуватиме Україну «стільки, скільки треба». На сьогодні Німеччина вже забезпечила 22 млрд євро фінансової підтримки, з них 12 млрд євро військової допомоги.

У Німеччині, заявив Лінднер, вже розроблено програму підтримки України до 2027 року, що передбачає щорічну різнобічну підтримку, в тому числі військову, на рівні 5 млрд євро щорічно.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 серпня зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Обговорювалися перспективи інвестиційного співробітництва для відбудови України.