Зеленський анонсував рішення через неякісну роботу ВЛК

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дуже багато проблем виникає через неякісну роботу військово-лікарських комісій, тому буде ухвалене відповідне рішення, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах.

"Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Будемо готувати рішення".

Зеленський не уточнив, про яке саме рішення йдеться.

Також президент розповів про свою поїздку на Донеччину. Він зауважив, що під час візиту велися детальні й відверті розмови про наступальні дії української армії, про постачання у війська, про можливості командирів.

"Мав честь нагородити найкращих, подякувати всім – кожній бригаді – за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом із генералом Богомоловим, командувачем ОТУ "Соледар", поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів – тими, хто в боях, – про їхні фронтові потреби".

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