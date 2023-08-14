Лубінець заявив, що досі чекає офіційної відповіді від ООН про депортованих у РФ дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець досі чекає офіційної відповіді від спецпредставниці Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинії Гамби щодо списків українських дітей, які наразі знаходяться на території Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив у ефірі національного телемарафону.

"Станом на сьогодні я очікую офіційну відповідь. Ми сподіваємося, що такі списки нам передадуть, ми їх чекаємо. Я сподіваюся, що ООН спробує принаймні це зробити" , — сказав омбудсмен.

За його словами, раніше російська сторона неодноразово заявляла про понад 700 тисяч вивезених українських дітей, і в цій ситуації логічним є отримання через ООН списків цих дітей.

При цьому Лубінець зробив припущення, що названа Росією цифра перебільшена. Однак в української влади немає доступу до тимчасово окупованих територій, тому на цей час неможливо сказати, скільки дітей проживає на тимчасово окупованій території, а скільки виїхало.

Лубінець підкреслив, що держава використовує різні майданчики і сценарії, аби повернути всіх своїх громадян.

Водночас омбудсмен не вбачає ознак того, що хтось із посередників та ініціаторів, які хочуть допомогти Україні, отримав сигнал від Росії, що ті готові їх сприймати.

"Проблема з усіма одна і та сама – бажання росіян віддавати українських дітей, громадян України, через різні канали комунікації. Якщо вони не роблять це через ООН, так само ми станом на зараз не бачимо, що є велике бажання передавати через інші канали" , — зауважив Лубінець.

При цьому він заявив, що українська влада повертає і військовополонених, і дітей.

"Із цивільними у нас гірше, але ми і над цим працюємо" , — запевняє омбудсмен.

Лубінець заявив, що в державі наявні всі механізми, щоб після повернення з РФ дитина проходила необхідні етапи реабілітації. Зокрема, діє Центр захисту прав дитини, де спеціально підготовлені психологи спілкуються з кожною поверненою дитиною.

"Після того, як психологи роблять висновок, що дитину повернули до нормального стану, ми починаємо займатися соціальною реабілітацією, підтримкою родини, фінансового забезпечення тощо. На мій погляд, держава за допомогою наших партнерів і громадських організацій із цим справляється" , — повідоммв уповноважений парламенту.

Нагадаємо, ООН вважає Росію винною у вбивстві 136 українських дітей у 2022 році, тому у червні 2023 року збройні сили РФ внесли до "ганебного списку".