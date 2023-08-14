Повітряні сили: Кільком областям загрожують ворожі дрони та ракети (Оновлено)
Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для кількох східних та південних областей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.
У Херсонській області є загроза застосування ударних БпЛА, у Запорізькій – ракетна небезпека.
Станом на 22:55 в обидвох регіонах оголошена повітряна тривога.
Оновлено: На Херсонщині – відбій загрози застосування дронів. Натомість є ракетна небезпеки для Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Там оголошено тривогу.