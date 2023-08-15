Окупанти проводять приховану мобілізацію у Старобільську – Генштаб
В окупованому Старобільську російську окупанти зобов’язали усіх чоловіків на держпідприємствах пройти медкомісію і стати на військовий облік.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 15 серпня.
"З метою поповнення масштабних втрат в живій силі противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, в місті Старобільськ Луганської області окупаційна псевдовлада зобов’язала усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію і стати на військовий облік", – йдеться в повідомленні.
Впродовж минулої доби на фронті відбулося 15 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки та Красногорівки