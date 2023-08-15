ППО вночі знищила 18 крилатих ракет – Повітряні сили
Під час російської атаки у ніч на 15 серпня протиповітряна оборона знищила 18 крилатих ракет різних типів.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Щонайменше було зафіксовано 28 пусків крилатих ракет:
- 4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
- 4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", – повідомили в Повітряних силах.
Також було зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.