ППО вночі знищила 18 крилатих ракет – Повітряні сили

ППО вночі знищила 18 крилатих ракет – Повітряні сили
Фото: Рixabay

Під час російської атаки у ніч на 15 серпня протиповітряна оборона знищила 18 крилатих ракет різних типів.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Щонайменше було зафіксовано 28 пусків крилатих ракет:

  • 4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
  • 4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", – повідомили в Повітряних силах.

Також було зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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