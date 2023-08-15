На Черкащині ракети поцілили по підприємству та медзакладу – ОВА
У Черкаській області російські ракети поцілили по приватному підприємству і медичному закладу в Смілі, частина міста залишилась без водопостачання.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Минулось без потерпілих.
Водночас пошкоджені мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби, додали в ОВА