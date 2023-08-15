На Черкащині ракети поцілили по підприємству та медзакладу – ОВА

У Черкаській області російські ракети поцілили по приватному підприємству і медичному закладу в Смілі, частина міста залишилась без водопостачання.

Про це повідомив﻿ голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Минулось без потерпілих.

Водночас пошкоджені мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби, додали в ОВА