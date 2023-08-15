Генштаб: ЗСУ за добу знищили 540 окупантів, 29 безпілотників та гелікоптер
Впродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще приблизно 540 російських окупантів, а також 7 танків, гелікоптер, 29 артилерійських систем і стільки ж безпілотників.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 254 920 (+540) осіб ліквідовано,
- танків – 4 313 (+7),
- бойових броньованих машин – 8 370 (+16),
- артилерійських систем – 5 128 (+29),
- РСЗВ – 714 (+0),
- засобів ППО – 482 (+3),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 314 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 242 (+29),
- крилатих ракет – 1 387 (+8),
- кораблів/катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 584 (+22),
- спеціальної техніки – 769 (+3).