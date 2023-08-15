Генштаб: ЗСУ за добу знищили 540 окупантів, 29 безпілотників та гелікоптер

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 540 окупантів, 29 безпілотників та гелікоптер
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Впродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще приблизно 540 російських окупантів, а також 7 танків, гелікоптер, 29 артилерійських систем і стільки ж безпілотників.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 254 920 (+540) осіб ліквідовано,  
  • танків – 4 313 (+7),
  • бойових броньованих машин – 8 370 (+16),
  • артилерійських систем – 5 128 (+29),
  • РСЗВ – 714 (+0),
  • засобів ППО – 482 (+3),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 314 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 242 (+29),
  • крилатих ракет – 1 387 (+8),
  • кораблів/катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 584 (+22),
  • спеціальної техніки – 769 (+3).

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