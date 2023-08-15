Українські військові відбили наступ російської ДРГ на Чернігівщині – Наєв

Українські оборонці відбили спробу російської диверсійно-розвідувальної групи прорватися на територію Чернігівської області. Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Укрінформ.

За його словами, у Північній операційній зоні, в межах Новгород-Сіверської територіальної громади, припинили чергову ворожу спробу перетину державного кордону України з боку Росії.

"Наближення до контрольної смуги з зрізних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій" , - зазначив командувач.

Відразу за рішенням старшого командира по диверсійних силах ворога було завдано вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження.

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно. Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотному напрямку.