Генштаб: ЗСУ закріплюються у напрямку Урожайного та наступають південніше Бахмута

Сили оборони України просуваються на напрямку Урожайного на південному фронті та ведуть наступ південніше Бахмута Донецької області. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у вівторок, 15 серпня, повідомляє Новое время.

"У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих руб ﻿﻿ ежах" , — сказав він.

Урожайне — селище Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Кілька днів тому російські "воєнкори" заявляли, що армія РФ нібито відступила звідти. Також це зафіксовано на карті DeepState.

У Міноборони України напередодні заявили, що ЗСУ звільняють селище.

Скріншот: deepstatemap

Українські бійці продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках та стримують наступ російських окупантів на Куп’янському та Лиманському.

За словами Ковальова, на останніх двох тривають важкі бої. За добу відбулось 15 бойових зіткнень.

Скріншот: deepstatemap

Загалом від початку контрнаступу українські військові звільнили понад 192 кв. км території на півдні України та 40 кв. км на Бахмутському напрямку.