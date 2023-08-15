Україну не запросили на саміт G20: хто буде присутнім

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт G20 країн, повідомив журналістам спеціальний секретар індійського головування у G20 Міктеш Пардеші, повідомляє Дзеркало тижня.

У відповідь на запитання, чи чекати на візит президента України Володимира Зеленського на саміт «Великої двадцятки», Пардеші відповів, що є список із дев'яти країн, які запрошені на зустріч.

"Країна, яку ви згадали, не входить до цього списку" , - відповів секретар.

Судячі з інформації на сайті G20, серед запрошених, крім країн-членів об'єднання, є Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нігерія, Іспанія, Нідерланди, ОАЕ, Оман і Сінгапур.

Про таке саме рішення на початку червня заявляв і глава МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар. Тоді дипломат пояснював це тим, що на форумі мають бути присутні лише країни-учасниці об'єднання, Україна ж не входить до G20.

Пардеші також поставили питання, чи намагатиметься Індія об'єднати країни глобального Півдня проти російської позиції щодо українського конфлікту.

«G20 – це економічний форум, а не форум для геополітичних дискусій» , – пояснив він, додавши, що на саміті можуть обговорити економічні наслідки конфлікту, але не шляхи його вирішення.

Нагадаємо, представники країн G20 двічі на зустрічах у лютому та липні 2023 року не змогли погодити підсумкову заяву із засудженням військової агресії в Україні.

Саміт G20 відбудеться на початку вересня в Індії. У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін може особисто взяти участь у зустрічі.