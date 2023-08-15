Ракета зруйнувала дитсадок у Львові, пошкоджені понад 100 квартир – мер

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в ніч проти 15 серпня російська ракета прилетіла у двір дитячого садка, утворивши вирву завглибшки дев'ять і діаметром 20 метрів – обійшлося без жертв, повідомляє Ліга.net.

Крім того, у будинку навпроти пошкоджені понад 100 квартир, вибиті 500 вікон. Медичну допомогу внаслідок "прильотів" отримують чотири людини, загрози їхньому життю немає, додає Садовий.

Раніше глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький публікував﻿ фото наслідків ракетного удару по місту: в обласному центрі уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській, почалися пожежі, є руйнування; в одному з гіпермаркетів Львова через падіння уламків обвалилася стеля, пошкоджено автівки.