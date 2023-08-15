Німеччина не готова конфіскувати російські "Руслани" для України – ЗМІ

Канада працює над конфіскацією одного російського літака Ан-124 «Руслан» на користь України. У той же час Німеччина досі не розробила механізму конфіскації активів РФ, у тому числі щодо трьох повітряних суден РФ, що знаходяться на її території, повідомляє Економічна правда.

Загалом у країнах Заходу «застрягли» чотири російські транспортні літаки Ан-124, які належать приватній компанії «Волга-Дніпро». Один із них у Канаді, а решта трьох – у Німеччині.

За інформацією джерел журналістів, керівництво українського ДП «Антонов», яке є розробником літака, у квітні 2023 року зверталося до МЗС із проханням знайти механізм для конфіскації російських повітряних суден у Лейпцигу, адже на той момент була відсутня навіть позиція німецьких правоохоронних органів щодо цього питання. .

На відміну від Канади, Німеччина досі не розробила закони для конфіскації російських активів та передачі їх Україні. Водночас Європейський Союз не ввів санкції проти компанії Волга-Дніпро.