Як Кадиров доводить свою лояльність Путіну – британська розвідка

Лідер російської Чечні Рамзан Кадиров намагається довести свою лояльність президенту РФ Владіміру Путіну, активно пропагуючи діяльність своїх підрозділів у війні проти України, зазначає британська розвідка, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 15 серпня.

У розвідці нагадали, що 10 серпня Кадиров відзначив зусилля батальйону "Восток", сформованого із чеченців, у важкому бою на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Офіційно "Восток" підпорядковується 42-й мотострілецькій дивізії Південного військового округу, яка активно діє в районі села Роботине у Запорізькій області.

Чеченські війська складають відносно невеликий, але помітний компонент російських сил в Україні, наголосили у відомстві.