Окупанти активізувалися на Очаківському напрямку — Гуменюк

Російські війська напередодні активізувалися на Очаківському напрямку, обстрілюючи мирне населення. Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ворог нарощує свої зусилля. Потерпаючи від Сил оборони України, він зривається на місцевому населенні, намагається гатити по правому берегу Дніпра. Вчора активізувався на Очаківському напрямку" , - поінформувала Гуменюк.

За її словами, вчора за день було зафіксовано два обстріли самого міста Очаків та обстріл акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Однак у ворога вже відчувається "снарядний голод". Він менше застосовує снарядів, але розосереджує їх майже по всьому узбережжю, зазначила Гуменюк.