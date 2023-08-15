Трампу пред'явлено звинувачення у четвертій кримінальній справі

Колишньому президенту США Дональду Трампу висунуто звинувачення в штаті Джорджія. Велике журі присяжних в Атланті вважає, що Трамп та ще 18 осіб можуть бути причетні до спроби переглянути підсумки президентських виборів у 2020 році. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє Слово і діло.

Серед інших обвинувачених – колишній голова апарату Білого дому Марк Медоуз, особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, співробітник Міністерства юстиції Джеффрі Кларк, юрист та консультант Трампа Джон Істман. Усі 19 обвинувачених мають постати перед судом до полудня 25 серпня.

Як йдеться в обвинувальному висновку, Трамп та інші особи «приєдналися до змови з метою незаконної зміни результатів виборів» у цьому окрузі: «Трамп та інші обвинувачені відмовилися визнати, що Трамп програв, і вони свідомо та навмисно приєдналися до змови з метою незаконно змінити результат виборів. Ця змова містила спільний план і мету зробити два або більше актів рекету в окрузі Фултон, штат Джорджія, в інших місцях штату Джорджія та в інших штатах».

Експрезидента звинувачують за 13 пунктами, у тому числі у змові з метою підробки документів та підбурюванні державного службовця до порушення своїх обов'язків. Найважча стаття – порушення закону про організовану злочинність.

Нагадаємо, обвинувальний висновок, оприлюднений у понеділок, є четвертою кримінальною справою, яка розслідується проти Трампа. Йому вже звинуватили у таких справах: про змову з метою скасувати результати виборів-2020, про незаконне зберігання секретних документів та про фальсифікацію звітності для приховування виплати грошей за мовчання порнозірці.

Сумарно Трамп може провести понад півтисячі років у в'язниці.