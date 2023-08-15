Росіяни за добу атакували 15 областей України – зведення ОВА

Російські загарбники за добу здійснили масовані атаки на 15 областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 вівторка, 15 серпня, повідомляє Укрінформ.

У Київській області повітряна тривога тривала дві години. Працювала ППО. Жертв, постраждалих, влучань немає. Оперативні групи продовжують роботу над виявленням можливих пошкоджень внаслідок падіння уламків.

У Черкаській області зранку ворог завдав ракетних ударів. У Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна ракета поцілила по території медичного закладу. Постраждалих немає. Пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста залишилась без води.

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки. Спалахнули пожежі. Є руйнування. Людей евакуювали. Інформація про загиблих не надходила. В одному з гіпермаркетів через падіння уламків ракети стався обвал стелі. У двох населених пунктах біля Львова пошкоджені 10 будинків і транспортні засоби. Відомо про 10 постраждалих.

В Івано-Франківській області зранку на території Коломийського району зафіксовано падіння уламків ракет у селі Булелуя Снятинської ОТГ на домоволодіння. Пошкоджено дві господарчі будівлі та житловий будинок. Постраждалих немає.

У Волинській області працювали сили ППО. Є влучання у підприємство в Луцьку. Відомо про трьох загиблих і трьох постраждалих.

У Хмельницькій області вранці працювала ППО. Даних про ушкодження об’єктів, падіння уламків немає. Постраждалих немає.

У Чернігівській області за добу росіяни здійснили 5 обстрілів, пролунали 82 вибухи. Ворог з мінометів та артилерії бив по громадах Новгород-Сіверського району.

У Сумській області вчора протягом дня ворог здійснив 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 156 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Краснопільська, Есманська, Великописарівська громади. Війська РФ били з мінометів, артилерії, гранатометів, з гелікоптера запустили ракети НАР.

Зранку загарбники здійснили масовану ракетну атаку по Дніпру, поцілили по промисловому підприємству. Поранені 59-річна жінка та 70-річний чоловік.

У Запорізькій області за добу ворог завдав 107 ударів по 29 населених пунктах. 92 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Верхньої Терси, Щербаків, Темирівки, Полтавки, Малинівки, Гуляйпільського, Приютного, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Павлівки та Плавнів.

По Степному ворог здійснив чотири ракетні удари, шість обстрілів із РСЗВ - Павлівки, Новодарівки, Темирівки, Ольгівського та Білогір'я, два авіаудари - по Оріхову і Таврійському, три БпЛА-атаки - по Залізничному та Новодарівці.

Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель та об’єктів інфраструктури.

У Харківській області за добу одна людина загинула, 10 були поранені. На Слобожанському напрямку війська РФ з мінометів та артилерії обстріляли Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Загризового.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе.

Внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району з пораненнями були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік. Внаслідок обстрілу із танків Козачої Лопані Харківського району загинув 50-річний чоловік. Поранені четверо людей. В Бугаївці Чугуївського району пошкоджено три адмінбудівлі і два приватні будинки. Поранені дві жінки, а також хлопець віком 14 років.

У Луганській області артилерійський вогонь росіяни відкривали по Невському, Діброві та Білогорівці. За добу ворог здійснив 139 обстрілів, випустив 510 снарядів.

У Донецькій області загарбники обстріляли Краматорськ, Авдіївку, Часів Яр, Велику Новосілку, Ямпіль, Богоявленку, Карлівку, Кліщіївку, Новоукраїнку, Предтечине, Пречистівку, Степанівку, Слов'янськ. Пошкоджено шість житлових будинків (з них один багатоквартирний), продовольчий склад, гараж, будівлю автобази, автомобіль, будівлі чотирьох промислових підприємств.

У Миколаївській області вчора з реактивних систем залпового вогню ворог завдавав ударів по узбережжю Очакова. Під мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади.

У Херсонській області за добу ворог здійснив 71 обстріл, випустив 290 снарядів, з них по Херсону — шість обстрілів (28 снарядів). Російські військові поцілили у райони 28 населених пунктів, школу в Херсонському районі. За добу на Херсонщині через російську агресію 9 людей дістали поранення.