В Раді пропонують легалізувати порнографію – нардеп

У Верховній Раді розпочався підпис під законопроєктом про декриміналізацію порнографічного контенту. Сам документ планують зареєструвати вже цього тижня.﻿ Про це заявив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

Железняк закликав нардепів підписувати законопроєкт і "розвантажити правоохоронні органи від "контрольних закупівель" у вебкам-моделей".

Зазначається, що законопроєктом пропонують переглянути дію двох статей Кримінального кодексу: 301-ої, яка стосується ввезення, виробництва та поширення порнографії, а також 302-ої, яка стосується організації "місць розпусти".

Так, зокрема, статтю 301 пропонують викласти у новій редакції, яка передбачатиме покарання лише за поширення порнографічного контенту без згоди особи, яка у ньому зображена, або за поширення порнографії серед неповнолітніх.

Статтю 302 пропонують скасувати взагалі.

При цьому, автори ініціативи наголошують, що запропоновані ними зміни ніяким чином не стосуватимуться поширення чи виробництва дитячої порнографії. Відповідні статті Кримінального кодексу, які передбачають покарання за ці злочини, пропонують залишити в силі.

Влітку 2022 року петиція із закликом легалізувати еротику та порно на території України набрала необхідні 25 тисяч підписів на сайті Офісу президента. Згодом представники "Офісу ефективного регулювання BRDO" опублікували відкрите звернення, у якому також виступили за декриміналізацію порно. Звернення підписали 91 громадська організація та фізична особа.