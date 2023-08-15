Затверджено нові норми будівництва укриттів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило проєкт нових державних будівельних норм (ДБН) "Захисні споруди цивільного захисту" (ДБН В.2.2-5:2023). Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Документ встановлює чіткі вимоги до проєктування та будівництва нових захисних споруд, а також реконструкції та капітального ремонту вже існуючих.

За словами заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталії Козловської проєкт нових ДБН враховує реалії воєнного часу та міжнародний досвід з облаштування споруд цивільного захисту.

Згідно з новими нормами, всі проєкти відбудови житлових і громадських будівель, у тому числі, шкіл, лікарень, садочків повинні передбачати наявність правильно облаштованих захисних споруд.

Документ передбачає, що всі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності, в тому числі, фізичної безбар'єрності. Зокрема, такі споруди мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. У разі неможливості облаштування пандуса рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.

Також у захисних спорудах повинні бути облаштовані системи візуальної та тактильної навігації, контрастне маркування на сходах та порогах.

Під час нового будівництва обов'язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Таке приміщення має розраховуватися на кожні 200 осіб.

У міністерстві зазначили, що проєкт ДБН буде зареєстрований протягом місяця і його контрольний примірник з'явиться у вільному безоплатному доступі для використання під час проєктування будівель.

Нові державні будівельні норми наберуть чинності з 1 листопада 2023 року. До цього часу Мінінфраструктури надаватиме експертні консультації представникам будівельного ринку щодо особливостей нових ДБН та їх впровадження на практиці.