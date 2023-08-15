У націоналізованого "Сенс банку" з'явився потенційний покупець – Bloomberg

﻿Інвестиційна компанія Dragon Capital Томаша Фіали розглядає можливість участі у конкурсі на купівлю націоналізованого "Сенс Банку" російського олігарха Михайла Фрідмана. Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє Новое время.

За словами власника та головного виконавчого директора Томаса Фіала, зараз київська Dragon Capital вивчає можливість придбання банку, якщо уряд виставить його на продаж.

"Ми потенційно зацікавлені. Ми, ймовірно, будемо шукати можливість об'єднатися з деякими міжнародними співінвесторами, щоб купити цей банк, оскільки він досить великий" , — зазначив Фіала.

Після націоналізації "Сенс Банку" частка держави в банківських активах зросла приблизно до 56% - уряд тепер володіє п’ятьма великими кредиторами. Розмір присутності держави у банківському сектору наростив стурбованість з боку МВФ, який закликає Київ продавати держбанки.

"Для уряду було б сенс продати його якомога швидше, враховуючи, по-перше, що це п’ятий банк, який належить уряду, а по-друге, досвід управління державними банками не дуже хороший. Високий ризик того, що ним зловживатимуть, будуть політичні призначення та політичні проекти, для яких він використовуватиметься" , —зазначив Фіала.

Своєю чергою Мінфін зазначив, що він зацікавлений в зменшенні частки держави в банківському секторі, і буде готувати банки, включно з "Сенс Банком", до продажу.

Попередній мажоритарний акціонер банку, контрольована Михайлом Фрідманом та Петром Авеном компанія ABH Holdings SA у червні погрожувала судовим процесом, якщо уряд націоналізує кредитора.

Фіала зазначив, що хоч цей крок і не буде "прямим ризиком», він "може спричинити деякі незручності".

Dragon Capital володіє широким спектром активів у різних галузях, у тому числі Unex Bank, чиї загальні активи становлять приблизно $71 млн — це нижче, ніж $2,6 млрд Сенс Банку.

Видання зазначає, що у Фіали вже є готова команда для управління — земляк і генеральний директор "Юнекс" Іван Світек займав керівні посади в "Альфа-Банку Україна" (тепер "Сенс Банк").