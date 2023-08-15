НАБУ викликає на допит ексглаву МОЗ Степанова

Національне антикорупційне бюро України викликає на допит колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомляє Укрінформ.

“Степанов Максим Володимирович, Вам необхідно прибути 18.08.2023 року об 10:00 до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 52019000000000925 від 19.10.2019 та отримання клопотання про обрання запобіжного заходу”, - зазначається у повідомленні НАБУ.

У цій справі детективи антикорупційного бюро викликають ще одну фігурантку — громадянку Юлію Пилипко, на 18 серпня на 14:00 до НАБУ для допиту в якості підозрюваного та отримання клопотання про обрання запобіжного заходу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Степанов, який був директором ДП "Поліграфкомбінат", фігурує﻿ у кримінальному провадженні щодо махінацій із паспортами на 450 млн грн.

21 липня у НАБУ поінформували, що про підозру у цій справі було повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП “Поліграфкомбінат”, фізичній особі-пособнику злочину.

За даними НАБУ, також до Естонії було скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії).