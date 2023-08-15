Міноборони: На сході ворог перегруповується та готується до наступу

Упродовж минулого тижня на сході кількість ворожих обстрілів зменшилась, однак це не означає, що російські окупанти відмовились від своїх планів щодо наступу. Наразі ворог перегруповується та відновлює втрачені в боях сили.﻿ Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Протягом минулого тижня і вчора перший день цього тижня дійсно ми фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак, але це зовсім не означає, що ворог дає задню, що ворог відмовився від своїх планів.

Просто наші війська дійсно дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп’янському і Лиманському напрямку. Дійсно наші дуже ефективно їх там зупиняли і знищили і багато бійців, і техніки ворожої. І зараз у них просто період, коли вони перегруповуються, коли вони відновлюють втрачені в боях сили. І вони не відмовляються від своїх планів та продовжуватимуть наступати там, де наступали. Тобто бої триватимуть" , - повідомила Маляр.

За її словами, ситуація на фронті змінюється щогодини, і не варто зараз поспішати та недооцінювати ворога.

Маляр поінформувала, що на Бахмутському напрямку в південній частині Сили оборони просуваються вперед з боями. На півдні Сили оборони просуваються вперед.

"На півдні вже вчора ми повідомляли, що йдуть бої за Урожайне. Йде робота на Мелітопольському, Бердянському напрямку для того, щоб можна було ефективно просуватися. Ворог встановив там чимало бетонних укріплень під панівними висотами, і тому там непросто пробиратися" , - розповіла Маляр.

Заступниця міністра оборони вкотре наголосила, що інформація про просування українських захисників подається обмежено, аби не нашкодити діям Сил оборони.

Крім того, Маляр повідомила, що ворог намагається оточити Авдіївку, не заходячи в населений пункт.

"Для них важливо, щоб не було перепон у русі далі по території, бо у них задача повністю зайняти Донецьку, Луганську області. Тому, звісно, для них Авдіївка - це дуже серйозна перепона в цьому русі. І вони ведуть основну боротьбу за панівні висоти, щоб їх контролювати і рухатися далі" , - пояснила заступниця міністра.

Водночас вона відзначила, що Сили оборони не пропускають ворога на Авдіївському напрямку та не дозволяють окупантам рухатися вперед.