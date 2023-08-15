На кордоні зі Словаччиною не працює пункт пропуску
Пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною тимчасово не працює. Про це заявили в Державній прикордонній службі, повідомляє Українська правда.
"Пункт пропуску "Ужгород" тимчасово не працює. У словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецке" (суміжний українському пункт пропуску "Ужгород") призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з відключенням електропостачання", – йдеться в повідомленні.
Прикордонники просять обирати пункти пропуску "Малий Березний", "Малі Селменці " та "Чоп (Страж)" для перетину кордону.