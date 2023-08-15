Ігнат розповів про особливості нічної масованої ракетної атаки РФ

Під час масованої атаки РФ на Україну в ніч на вівторок, 15 липня, війська РФ застосували крилаті ракети повітряного і морського базування. Вони змінювали курс під час руху. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

За його словами, літаки Ту-22МЗ з двох аеродромів базування Шайківка та Моздок завдали ударів ракетами Х-22 по Донецькій області, в районі Краматорська. Їх не вдалося збити.

Далі ворог здійснив пуски з Каспію. Літаки стратегічної авіації Ту-95 завдали ударів ракетами Х-101 і Х-555.

"Куди саме намагалися влучити, ми про це публічно не говоримо. Ми можемо говорити по областях, об'єкти критичної інфраструктури, можливо, військові об'єкти. Про наслідки вже будуть повідомляти голови ОВА. Тому що ця інформація чутлива і ворог може зробити деякі висновки" , — пояснив Ігнат.

Він додав, що по Запорізькій і Дніпропетровській областях було зафіксовано пуски ракет С-300 або С-400.

Представник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що застосовує крилаті ракети, які змінюють курс під час руху.

"Людина, яка пише повідомлення в нашому Telegram-каналі, пише фактично три слова, щоб швидше повідомити, а ракета в той час уже розвертається в інший бік. Тому ворог програмує маршрути ракети, щоб заплутати протиповітряну оборону, ввести нас в оману" , — ска﻿зав він.

Ігнат уточнив, що Повітряні сили готові до таких речей. Але необхідно більше засобів, щоб більше ракет знищувати на підступі до українських кордонів.