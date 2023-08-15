Rozetka та Нова пошта поскаржилися на тиск влади на бізнес

Співвласники двох українських компаній Rozetka та «Нова пошта» розповіли про погіршення ставлення органів влади до бізнесу після позитивної динаміки на початку повномасштабної війни. Бізнесмени нарікали на посилення тиску від влади під час форуму інтернет-діячів IForum2023, пише «Інтерфакс-Україна».

"Це набагато краще, ніж було за часів президента-втікача Віктора Януковича, але набагато гірше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії" , - розповів співзасновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечеткін.

На його думку, порівняно з 2021 роком тиск влади на бізнес посилився.

Він зазначив, що податкова служба регулярно перевіряє діяльність компанії, зокрема навіть організованих нею «Пунктів незламності».

«У нас нічого не знаходять і штрафують на суму, за яку ми, на їхню думку, не сперечатимемося. Тобто, це якісь мінімальні суми штрафів. Але вони заважають. Але вони перевіряють. Але вони часто зупиняють роботу і так далі» , - наголосив Чечеткін, додавши, що подібні постійні перевірки вже стали рутиною.

Зі свого боку співвласник компанії експрес-доставки «Нова пошта» Володимир Поперешнюк зазначив, що бізнес зміг вільно видихнути торік, але останнім часом ситуація сильно змінилася.