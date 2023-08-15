Британські вчені розробили новий спосіб боротьби з комарами

Вчені з Королівського коледжу Лондона об'єднують зусилля для боротьби з глобальною загрозою передавання захворювань, таких як малярія і денге, шляхом дослідження слухової системи комарів. Нові наукові відкриття, засновані на розумінні, як комарі використовують звук для виявлення своїх жертв, можуть надати інноваційні методи контролю популяції комарів і зниження поширення небезпечних інфекцій, повідомляє Новое время.

Стаття, опублікована в New Atlas, розкриває деталі унікальних досліджень, спрямованих на вивчення слухової системи комарів. Вчені виявили, що комарі використовують звук для локалізації потенційних жертв, і дослідження цього процесу можуть призвести до розробки нових стратегій для контролю та управління популяцією комарів.

Доктор Лоренцо Санчес, головний дослідник, пояснює: "Наше дослідження дає нам змогу зрозуміти, як комарі визначають джерело звуку, і як ми можемо використовувати цю інформацію для створення більш ефективних методів боротьби з комарами. Це відкриває нові можливості для розробки інноваційних стратегій, включно зі звуковими пастками та методами, орієнтованими на їхню слухову систему" .

Це відкриття може мати далекосяжні наслідки для громадської охорони здоров’я, особливо в регіонах, де інфекційні хвороби, що передаються комарами, становлять серйозну загрозу для населення. Нові методи контролю комарів, засновані на дослідженні їхнього слуху, можуть стати важливим інструментом у боротьбі з пандеміями та епідеміями.

Надалі команда має намір розширити свої дослідження і розробити практичні додатки для використання знань про слухову систему комарів. Це відкриває двері для інновацій у сфері боротьби з передачею інфекцій і може призвести до значного поліпшення громадського здоров’я у світі.