До "Нафтогазу" приєднали чергові облгази Фірташа
Під державне управління Групи Нафтогаз перевели АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз", які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться в повідомленні компанії "Газмережі", яка у складі "Групи Нафтогаз" координує новоприєднані команди, займається оптимізацією їх роботи, формує стратегію розвитку.
"Інтеграція підприємств є першим кроком у вирішенні ключової мети – забезпечити ще в трьох областях стійке та ефективне функціонування кожного метра газорозподільної системи", - йдеться в повідомленні.
"Газмережі" обіцяють, що робота АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз" відтепер ґрунтуватиметься на трьох фундаментальних стандартах.
Перший: раціоналізація технічної сфери. Це гарантія стабільного газопостачання в усіх сферах – від побутової до критичної.
Друге: фінансова дисципліна. Це побудова надійних договірних відносин з партнерами та відповідальність перед країною за експлуатацію державних газорозподільних систем.
Третє: прозора комунікація. Це створення максимального комфорту для клієнтів і забезпечення варіативного сервісу.
Наразі вони впроваджуються на підприємствах, інтегрованих в "Нафтогаз" раніше.
За таким же принципом до складу групи увійшли "Київоблгаз", "Житомиргаз" і "Львівгаз". Місяць тому до "Нафтогазу" приєднали АТ "Сумигаз", АТ "Вінницягаз" і АТ "Дніпропетровськгаз".
Таким же чином під егідою держави вже запрацювали Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії, які надають послуги розподілу газу 1,2 млн родин, промислових і бюджетних установ.