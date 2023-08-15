Дуда вшанував пам’ять воїнів УНР, які загинули у боях з більшовиками
Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української Народної Республіки на православному цвинтарі у Волі, повідомляє Європейська правда.
Відповідні фото поширила канцелярія польського президента у Twitter.
Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим воїнам УНР.
14 серпня у Польщі відзначали 103-ю річницю Варшавської битви.
13-15 серпня 1920 року на околицях Варшави відбулася вирішальна битва польсько-більшовицької війни, відома під назвою "Диво на Віслі". Разом із польськими військовослужбовцями нищівної поразки Червоній армії завдали воїни УНР.
Ця битва визначила збереження незалежності Польщі та зупинила поширення більшовицької революції на Західну Європу.