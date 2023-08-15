Активи Фірташа на понад 7 мільярдів арештували

Активи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа на суму 7,4 млрд грн були арештовані, а ще три очільники облгазів підконтрольної йому групи РГК отримали повідомлення про підозру, повідомляє Економічна правда.

Щодо арештів, йдеться про голову правління АТ "Криворіжгаз", якого підозрюють у завданні збитків державі у понад 202 млн грн, голову правління АТ "Волиньгаз" , якого підозрюють у завданні збитків у понад 130 млн, та голову правління АТ "Чернігівгаз" – майже 220 млн грн.

Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, фактичний керівник групи компаній РГК Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору газу з ГТС України. ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК) загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

Для покриття витрат компанії за відібраний газ облгази перераховували кошти на підконтрольне Фірташу підприємство в значно більшому обсязі, ніж було поставлено газу. Таким чином посадовці облгазів "виводили" кошти держави, які передбачалися на закупівлю палива для потреб українців, кажуть в БЕБ. Далі ці кошти виводилися на підконтрольні компанії та привласнювались.

Правоохоронці стверджують, що отримали докази того, як Фірташ надавав вказівки керівникам облгазів, докази зв’язку між ними, механізмів виведення коштів та спроб приховати схему.

Наразі у справі щодо розкрадання газу з української газотранспортної системи (ГТС) облгазами РГК повідомлення про підозру отримали вже 15 осіб. Зокрема –самому Фірташу, 11 керівникам облгазів та двом керівникам РГК, а також директору товариства. Під вартою знаходяться 6 очільників облгазів. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на рухоме та нерухоме майно цих 15 підозрюваних було накладено арешт.

Загальна сума арештованого майна – 246 млн грн. Також накладено арешт на корпоративні права Фірташа на загальну суму понад 7,4 млрд грн.

За даними судово-економічної експертизи, пише СБУ, лише протягом 2021 року діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.