За два тижні РФ убила в Україні 48 людей, серед них двоє дітей – ООН

В ООН підтвердили, що в період з 1 по 13 серпня внаслідок російської агресії в Україні загинули 48 цивільних осіб, і ще 210 зазнали поранень. Про це йдеться на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, повідомляє Укрінформ.

Серед 48 загиблих - 23 чоловіки, 21 жінка, двоє дітей – хлопчик і дівчинка, а також двоє дорослих людей, стать яких наразі не встановлено.

З 210 поранених – 97 чоловіків, 57 жінок, шість хлопчиків і одна дівчинка. А також двоє дітей і 47 дорослих, стать яких поки невідома.

В це число (48 і 210 цивільних українців - ред.) входять 37 загиблих і 176 поранених з 55 населених пунктів на підконтрольній Україні території і 11 загиблих і 34 поранених з шести населених пунктів на тимчасово окупованих Росією територіях.

Найпоширенішою причиною загибелі людей, за даними ООН, були вибухонебезпечна зброя великої зони дії, міни та вибухонебезпечні предмети.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ООН змогла підтвердити 9 444 загиблих і 16 940 поранених. З них 7 339 загиблих і 13 969 поранених на підконтрольній Україні території.

В ООН вважають, що фактичні дані щодо жертв серед цивільного населення значно вищі, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень досі не підтверджені. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де повідомляється про численні жертви серед цивільного населення.