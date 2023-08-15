Центробанк Китаю несподівано знизив ставку максимально з 2020 року

Народний банк Китаю 15 серпня несподівано знизив ключову відсоткову ставку максимально з 2020 року. Про це, з посиланням на агентство Bloomberg, повідомляє Новое время.

Народний банк Китаю знизив середньострокову ставку MLF, або ставку за кредитами терміном на рік, що видаються у рамках програми середньострокового кредитування, до 2,5% річних з 2,65%. Це стало другим зниженням з червня.

Короткострокова облікова ставка також була знижена на 10 базисних пунктів.

Як зазначає агентство, так Пекін намагається підтримати економіку на тлі нових ризиків, зокрема, після прискорення спаду у сфері нерухомості. 15 опитаних Bloomberg експертів передбачали, що ставка залишиться незмінною.

Зазначається, що цей несподіваний крок відбувся невдовзі після публікації невтішних даних про економічну діяльність за липень. Свіжі дані свідчать про зростання споживчих витрат, падіння промислового виробництва та інвестицій, а також зростання безробіття, зазначає видання.