В Еквадорі перед виборами вбили другого політика за тиждень

Місцевого лідера еквадорського лівого політичного руху "Громадянська революція" в провінції Есмеральдас Педро Бріонеса застрелили біля власного будинку в понеділок, 14 серпня. Про це повідомила представниця партії Луїза Гонсалес, яка, згідно з соціологічними опитуваннями, лідирує на президентських виборах, що невдовзі пройдуть в Еквадорі, повідомляє Deutsche Welle.

Це стало третім політичним вбивством у країні за останні чотири тижні.

10 серпня в Еквадорі застрелили другого за популярністю кандидата в президенти після Гонсалес - Фернандо Вільявісенсіо. Політика вбили трьома пострілами в голову після передвиборного мітингу в столиці країни Кіто.

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо, який залишає посаду, звинуватив у вбивстві кандидата організовану злочинність. Напередодні вбивства Вільявісенсіо скаржився на погрози, які нібито надходили від лідера злочинного угруповання, пов'язаного з наркоторгівлею.