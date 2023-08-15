РФ атакувала Слов'янськ, попередньо, із С-300. Постраждав керамічний завод
Вранці 15 серпня російські окупанти здійснили обстріл Слов'янська Донецької області. Попередньо, обстріл вівся ракетами С-300. Про це заявив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє Ліга.net.
Вибухи у Слов'янську пролунали вранці близько 4:00.
За попередніми даними, окупанти завдали удару ракетами з зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомив глава МВА.
Унаслідок атаки постраждав завод "Зевс Кераміка".
Жертв немає, повідомив Лях.
Також він додає фото із руйнуваннями заводу.